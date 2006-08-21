Раньше что-то не слышала о спортивном прошлом Януковича

Інтернет-издания протрубили о неожиданном визите господина Януковича в Москву на выходные. Позже в правительстве удосужились выдавить весьма сомнительное объяснение этого кульбита. Премьер-министр Украины, ездил, дескать, в Москву обследовать спортивные травмы...

Позвольте, господа из Кабинета Министров, высказать некоторые сомнения по этому поводу.

Если Янукович действительно ездил за границу «по состоянию здоровья», это значит, что оно у него очень плохое. Иначе, почему бы премьер-министру не довериться отечественным врачам? А то как-то неудобно получается: из-за пустяка – сразу за границу. Прихватил, скажем, живот или коронка с зуба спала – и главы правительства в стране нет...

С другой стороны, если бы Януковичу стало действительно дурно, то, скорее всего, он поехал бы не в Россию, а в какую-нибудь другую страну – с развитой медициной. Денег, надеюсь, хватило бы.

Одним словом, в медицинское объяснение московского вояжа верится очень слабо.

Кроме того, я что-то не слышала ни о спортивном прошлом премьер-министра, ни о его спортивных травмах, если, конечно, спортом не называют что-то другое...

Более вероятным выглядит предположение о том, что Янукович ездил в Москву с определенной миссией, но безуспешно, потому пришлось выдумывать задним числом о подорванном в спортивной молодости здоровье.

Илона Вишинская, г. Киев