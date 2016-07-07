7-10 июля, в Киеве, на улице Пушкинская 20, на 2 этаже, в кв.25 состоится официальное открытие фотомагазина «ПАПАРАЦЦИ». В результате 15 летней плодотворной работы, компании с мировыми именами, такие, как Sony, Nikon, Canon, Fujifilm, Panasonic, Pentax и Leica присвоили «Папарацци» статус официального дилера и партнера. «Папарацци» - это первый фотомагазин в г. Киеве который дает возможность протестировать новую фототехнику в студийных условиях в самом магазине перед покупкой. В фотомагазине можно будет поменять, продать и приобрести комиссионную технику. Увидеть самый широкий ассортимент фото техники Fujifilm, Sony, Canon и Nikon.