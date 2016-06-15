Круглый стол "Антитеррористическая операция. Кто сегодня защищает Украину?"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Анализ текущей ситуации в зоне АТО, прогноз вероятной продолжительности военного конфликта на востоке Украины.

2. Социальная защита ветеранов АТО и их семей: гарантия трудоустройства ветеранов, психологическая и медицинская помощь пострадавшим бойцам, материальная помощь и стипендии детям погибших в зоне АТО

3. Статус участника боевых действий: как избежать спекуляций?

Участники круглого стола:

ВИТАЛИЙ ДЕЙНЕГА, основатель волонтерского проекта «Повернись живим» для украинских защитников в зоне АТО

ЛЕОНИД ОСТАЛЬЦЕВ, ветеран АТО, воевавший в составе 30-й отдельной механизированной бригады ВС Украины, основатель «PIZZA VETERANO»

ЕВГЕНИЙ ТУРЧАК, руководитель Союза ветеранов АТО Деснянского района Киева

МАРКИЯН ЛУБКИВСКИЙ, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Хорватии (2006-2009).

ТАРАС КОСТАНЧУК, руководитель проекта «Армия достоинства»

ОЛЬГА СЕМЕНОВА, волонтер, координатор направления трудоустройства и работы с кандидатами Центру Зайнятостi Вiльних Людей

Модератор: СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua

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Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)