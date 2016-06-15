Круглый стол "Антитеррористическая операция. Кто сегодня защищает Украину?"
15 июня (среда) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Антитеррористическая операция. Кто сегодня защищает Украину?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Анализ текущей ситуации в зоне АТО, прогноз вероятной продолжительности военного конфликта на востоке Украины.
2. Социальная защита ветеранов АТО и их семей: гарантия трудоустройства ветеранов, психологическая и медицинская помощь пострадавшим бойцам, материальная помощь и стипендии детям погибших в зоне АТО
3. Статус участника боевых действий: как избежать спекуляций?
Участники круглого стола:
ВИТАЛИЙ ДЕЙНЕГА, основатель волонтерского проекта «Повернись живим» для украинских защитников в зоне АТО
ЛЕОНИД ОСТАЛЬЦЕВ, ветеран АТО, воевавший в составе 30-й отдельной механизированной бригады ВС Украины, основатель «PIZZA VETERANO»
ЕВГЕНИЙ ТУРЧАК, руководитель Союза ветеранов АТО Деснянского района Киева
МАРКИЯН ЛУБКИВСКИЙ, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Хорватии (2006-2009).
ТАРАС КОСТАНЧУК, руководитель проекта «Армия достоинства»
ОЛЬГА СЕМЕНОВА, волонтер, координатор направления трудоустройства и работы с кандидатами Центру Зайнятостi Вiльних Людей
Модератор: СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)