Россия готовится к аннексии Крыма и новому Мюнхенскому соглашению?

Мнение

70-летие Мюнхенского соглашения, которое «стукнет» 29–30 сентября этого года приобретает особую тональность, и не только из-за “юбилея”. Согласно этому соглашению, подписанному ведущими европейскими государствами в 1938 году, Чехословакия была отдана на растерзание нацистам. Как семь десятилетий тому назад британский премьер Чемберлен и его французский визави Даладье вошли в историю своим отвратительным пресмыкательством перед Гитлером, так и сегодня Запад демонстрирует свою сервильность перед московским медведем, который отведал таки после многолетней диеты свежего мяса и теперь будет жаждать его снова и снова. Ведь август 2008-го чем дальше, тем больше ассоциируется с сентябрем 1938-го.

Промчав по трассе от аэропорта в Тбилиси, которая с тех пор носит его имя, Президент Буш заверил на многолюдном митинге, что США и Грузия всегда будут вместе. Англосакская отстраненность и объятия Буша и Путина в Пекине в первые дни конфликта разбила эти пустые слова в дребезги. (Кстати, вся американская пресса комментирует момент, когда семья Бушей вскакивала с мест и изо всех сил аплодировала американскому пловцу, который получил золотую медаль, а Путин демонстративно не хлопнул в ладоши и не встал).

Корреспондент Нью-Йорк Таймс, который присоединился к обозу грузинских войск, понуро оставлявших Гори, наслушался в свой адрес предостаточно горьких слов: "Где Америка? Где НАТО?" Понятно, что речь об участии Запада в военных действиях не идет, однако и язык дипломатии настолько немощен, что только забавляет Кремль. Ну и что с того, что Медведева исключат из “большой восьмерки”? Путин так и планировал: Диме там нечего особенно делать, а через четыре года он вернется в ту компанию.

Америка действительно панически остерегается Ирана, его полумифического ядерного потенциала. Неужели следует ожидать медового периода между Москвой и Тегераном, чтобы напомнить США, что биполярный мир восстановлен на кавказских пожарищах постсоветской эпохи, которая завершилась в августе 2008 года?

Украина, похоже, будет следующей посе Грузии, и Крымский полуостров при таких обстоятельствах, при таких бессмысленных дрязгах тех, кто называет себя украинской элитой, может быть аннексирован Россией. Матрица аннексии уже протестирована в Южной Осетии – начихав на украинское законодательство, Москва начнет выдавать российские паспорта крымчанам, а те, почувствовав право сильного и увидев его на телеэкранах РТР и Первого российского, выстроятся за ними в очередь. А затем Россия будет защищать не просто права русскоязычного населения, а своих граждан. Черноморский флот, напрактиковавшись на грузинских гондолах, развернет пушки на административные дома, в которых, по высказыванию депутата-регионала, сидят “украинские гауляйтеры”.

Игорь Шпак