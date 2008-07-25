В Киеве неизвестные с ножами напали на пятерых китайцев

В Киеве неизвестные совершили нападение на пятерых студентов из Китая в районе столичного рынка "Троещина".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного Верховной рады по правам человека.

В результате 20 июля двое студентов получили ножевые ранения и в тяжелом состоянии доставлены в больницу скорой помощи, один – в состоянии комы.

Украинский омбудсман Нина КАРПАЧЕВА заявила, что "нападение на пятерых студентов из Китая – еще одно подтверждение того, что расизму и ксенофобии в Украине нужно давать серьезный отпор".

По ее данным, с начала 2008 года против иностранцев в Украине совершено около 200 преступлений, в частности, 35 расистских нападений, из них 15 убийств, 6 пострадавших – выходцы из Азии и Африки. Особенно остро эти проблемы стоят в столице Украины.

В связи с этим Н.КАРПАЧЕВА вновь заявила о необходимости создать в Украине независимый центральный орган исполнительной власти, который будет заниматься реализацией эффективной миграционной политики для защиты прав как граждан Украины, вынужденных работать за границей, так и лиц иностранного происхождения, искателей убежища и беженцев, проживающих в Украине.

Также Н.КАРПАЧЕВА обращается в Киевскую городскую государственную администрацию и в Киевский городской совет с призывом о присоединении Киева к Европейской коалиции городов против расизма путем подписания Декларации о намерениях и Акта присоединения с принятием обязательств по выполнению плана действий против расизма и ксенофобии.