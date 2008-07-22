ДТП в Киеве: водителя, сбившего женщину, забросали камнями

На ул. Суворова, 7, случилось дорожно-транспортное происшествие, по сюжету которого можно было бы снимать фильм. Главным героем этого детективного ДТП стал молодой парень за рулем Skoda Superb.

Всю информацию о произошедшем рассказали очевидцы-пешеходы, а также водители проезжавшие мимо. По их словам, парень 24-х лет, двигаясь на большой скорости в направлении пл. Славы, на пешеходном переходе возле супермаркета «Сильпо» сбил женщину. После этого нарушитель попытался удрать с места происшествия, но ехавшие рядом водители Mercedes ML и Chevrolet Aveo не дали ему этого сделать. Сначала мужчина за рулем «мерса», чтобы остановить беглеца, ударил Skoda в водительскую дверку, после чего с правой стороны в него впилился «авео». Остановив таким образом «коня на скаку», Mercedes и Chevrolet тоже затормозили, а виновник ДТП начал выходить из салона. В этот момент на него и его транспортное средство напали мужчины с битами (по предварительным данным, эти же и еще водители-очевидцы). Кроме того, сам парень попал под самосуд женщин пожилого возраста, которые начали забрасывать его камнями… Если бы не подоспевшие к этому времени сотрудники милиции, самосуд для «лихача» мог бы закончиться тяжелыми последствиями.

Как сообщили свидетели, находившиеся рядом со сбитой женщиной-пешеходом, на момент оказания первой помощи, она находилась без сознания. Поэтому насколько серьезны ее травмы – неизвестно. Самого же горе-нарушителя посадили в одну из милицейских машин и увезли, а его «Шкоду» эвакуировали, предварительно сняв госномера.

Друга смуга