Круглый стол "Президентская кампания в США: тенденции, прогнозы и влияние на американо-украинские отношения"

11:00, 07 апреля 2016
Разное
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7 апреля (четверг) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Президентская кампания в США: тенденции, прогнозы и влияние на американо-украинские отношения"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1.       Год активной избирательной кампании: промежуточные итоги. Характеристики текущего этапа президентской гонки в США.

2.       Тенденции и прогнозы: как будет развиваться предвыборная кампания? Каковы шансы основных претендентов на победу в праймериз? Что будет означать победа того или иного кандидата в праймериз в контексте борьбы за президентское кресло?

3.       Какие позиции отстаивают ведущие кандидаты во внешнеполитических вопросах? Что будет означать победа того или иного кандидата для американо-украинских отношений?

Участники круглого стола:

1.       БРАЙАН МЕФФОРД, политический консультант

2.       АЛЕКСАНДР СУШКО, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества

3.       ЕВГЕНИЙ КУРМАШОВ, политический консультант, директор политических программ Института Горшенина

4.       АЛЕКСАНДР ЦВЕТКОВ, профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической Академии Украины, доктор исторических наук

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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