Круглый стол "Президентская кампания в США: тенденции, прогнозы и влияние на американо-украинские отношения"
7 апреля (четверг) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Президентская кампания в США: тенденции, прогнозы и влияние на американо-украинские отношения"
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Год активной избирательной кампании: промежуточные итоги. Характеристики текущего этапа президентской гонки в США.
2. Тенденции и прогнозы: как будет развиваться предвыборная кампания? Каковы шансы основных претендентов на победу в праймериз? Что будет означать победа того или иного кандидата в праймериз в контексте борьбы за президентское кресло?
3. Какие позиции отстаивают ведущие кандидаты во внешнеполитических вопросах? Что будет означать победа того или иного кандидата для американо-украинских отношений?
Участники круглого стола:
1. БРАЙАН МЕФФОРД, политический консультант
2. АЛЕКСАНДР СУШКО, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества
3. ЕВГЕНИЙ КУРМАШОВ, политический консультант, директор политических программ Института Горшенина
4. АЛЕКСАНДР ЦВЕТКОВ, профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической Академии Украины, доктор исторических наук
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АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)