Круглый стол "Президентская кампания в США: тенденции, прогнозы и влияние на американо-украинские отношения"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Год активной избирательной кампании: промежуточные итоги. Характеристики текущего этапа президентской гонки в США.

2. Тенденции и прогнозы: как будет развиваться предвыборная кампания? Каковы шансы основных претендентов на победу в праймериз? Что будет означать победа того или иного кандидата в праймериз в контексте борьбы за президентское кресло?

3. Какие позиции отстаивают ведущие кандидаты во внешнеполитических вопросах? Что будет означать победа того или иного кандидата для американо-украинских отношений?

Участники круглого стола:

1. БРАЙАН МЕФФОРД, политический консультант

2. АЛЕКСАНДР СУШКО, научный директор Института Евроатлантического сотрудничества

3. ЕВГЕНИЙ КУРМАШОВ, политический консультант, директор политических программ Института Горшенина

4. АЛЕКСАНДР ЦВЕТКОВ, профессор кафедры дипломатии и консульской службы Дипломатической Академии Украины, доктор исторических наук

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