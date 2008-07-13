Китай ввёл на магистралях особые полосы для олимпийских машин

В Пекине дорожная полиция будет наказывать водителей, нарушающих правила олимпийского дорожного движения, штрафами. Об этом сообщает газета «Синьцзинбао» со ссылкой на источник в дорожном управлении китайской столицы.

Штраф в размере 200 юаней (около 50 долларов) грозит любому, кто в отсутствии соответствующего пропуска посмеет занять так называемую «олимпийскую полосу».

Начиная с 20 июля, в целях регулирования транспортных потоков, создания благоприятных условий передвижения гостей Игр, а также уменьшения количества машин на дорогах, в Пекине вводится «олимпийский» транспортный режим. Одним из главных нововведений станет появление так называемых «олимпийских полос», движение по которым будет разрешено лишь автомобилям с соответствующими пропусками.

Уже сейчас на втором, четвертом и пятом кольцах Пекина, а также на скоростной магистрали, связывающей Пекин с Международным аэропортом «Шоуду», на крайней левой полосе появились специальные обозначения в виде пяти олимпийских кругов на белом фоне, а также, вдоль нее установлены синие дорожные указатели с изображением олимпийского флага.

В последние дни перед началом действия «олимпийских» правил водители не гнушаются тем, чтобы прокатиться по спецполосе. Вместе с тем, как предупреждает дорожная полиция, в скором времени ситуация в корне изменится.

В этой связи, начиная с 20 июля, «заезд на олимпийскую полосу и пребывание там сколь угодно недолгое время будет квалифицироваться как въезд в зону особого дорожного регулирования, что влечет за собой наложение штрафа», - пишет газета.

В отношении «олимпийских полос» полиция постановляет, что в случае возникновения каких-либо неполадок с транспортным средством на олимпийской полосе, оно должно быть немедленно удалено с нее, чтобы освободить движение остального спецтранспорта.

Действие столь жестких регулирований на дорогах Пекина завершится 20 сентября, после окончания ХХІІІ Паралимпийских игр.

ХХІХ Олимпийские игры начнутся в Пекине 8 августа.