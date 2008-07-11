В Киев пригласили Патриарха Алексия ІІ. Душпастыря или генерала?

Есть многое на свете, говорилось искренне другу Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...

В числе уважаемых гостей на празднование годовщины крещения Украины Президент Виктор Ющенко пригласил Патриарха РПЦ Алексия ІІ. Кто он, довольно загадочная фигура современности? С одной стороны пользуется большим авторитетом в церковных и государственных кругах соседнего государства, а с другой.

Видимо, только время даст окончательную оценку фигуре Алексия ІІ. Но вот о прошлом его визите в Киев в 1990 году и возможных опасениях можно и нужно говорить уже сейчас. Потому что проходил тот визит на глазах многих-многих современников, в том числе и моих.

Накануне, уже под вечер, вместе с другими участниками ІІ съезда Народного Руха поехал я на Софиевскую площадь. Собор усиленно охраняли омоновцы (российская аббревиатура пусть за ними сохранится навсегда). На территорию не впускали. Ширились слухи, что завтра будет захват Алексием ІІ Софии, несмотря на протесты многих знаковых людей Украины. Пожилые женщины обращались к молчаливым охранникам с резиновыми дубинками на боку.

- Мы завтра будем защищать святую Софию от захвата. Неужели вы нас, ваших матерей, станете бить этими дубинками?

Охранники, стиснув зубы, молчали.

- Так поднимете руку на своих матерей или нет?

Окаменевшие лица в ответ, омоновцы даже боялись взглядами встретиться с женщинами, которые действительно годились им в матери.

На следующий день Софиевскую площадь охраняли, мы прошли как-то по журналистским удостоверениям. Но всеми мыслимыми путями люди быстро заполнили площадь. ОМОН разделил территорию на сектора, мы брались за руки, чтобы труднее было нас разгонять. Помню, одной рукой держал руку коллеги по перу Виктора Вербича, а другой – незнакомого мужчины, кажется, Петром его звали.

- Я, понимаете, грекокатолик, - сказал сосед в цепочке.- Но приехал тоже защищать украинскую святыню от московского попа.

ОМОН не очень церемонился с прибывшими на площадь, люди летали как мячики.

В течение жизни пришлось побывать во многих странах и видеть большие массы народа. Но такого ужаса – никогда. Со всех улиц к Софиевской площади шли десятитысячные и больше колонны верующих с хоругвями и иконами, с молитвенными песнопениями, а навстречу им двигались не меньшие колонны с такими же иконами и хоругвями, шла стенка на стенку люди искренние, одного народа, шли убежденные каждый в своей правоте, не нанятые и не подкупленные за какие-то там ассигнации, шли люди с фанатичным блеском в глазах - казалось, если будут сближаться те стены, то не избежать немыслимой трагедии, новой Ходынки, помноженной в разы, человеческой беды и обильно кровью политых тротуаров и улиц…

- Боже, что делается?!- хватались очевидцы за головы.- Так не может поступать патриарх, так может поступать только генерал, которому безразлично, сколько ляжет на том или другом фланге, чтобы выиграть битву.

Под машину патриарха Алексия ІІ ложились народные депутаты, их оттаскивали как котят и со всех сил швыряли прочь омоновцы.

Бог дал тогда украинскому народу в этой гигантской провокации разум и выдержку, лишь чудом не пролилось большой крови, разве что возле управления милиции полетели пуговицы и петельки.

Кого же пригласили в Киев сейчас – душпастыря милосердного, на деле исповедующего любовь к ближнему, - или опять генерала?

Время покажет. Хочется верить – приглашение получил Христианин.

Иван Корсак, шеф-редактор газеты «Сім’я і дім»

P.S. Моя коллега, репортер Wall Street Journal, готовя материал о крошечном Свято-Покровском приходе, затерянном в глуши штата Нью-Джерси, и об истинных причинах нежелания прихожан «воссоединяться» с Московским патриархатом, подняла архивы, где, среди прочего, оказался оригинал выписки из рассекреченных бумаг КГБ, который признается архивистами одним из бесспорных свидетельств службы святейшого в органах.