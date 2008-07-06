Выпуск лейтенантов в Военно-морском институте (фото)

Курсанты и офицеры на церемонии вручения лейтенантских погон выпускникам Севастопольского военно-морского института (СВМИ) им. Нахимова, в Севастополе, 5 июля 2008 г. Севастопольское военно-морское училище им. Нахимова основано в 1937 году. В 2000-м преобразовано в институт. В 2001 году здесь появилась кафедра судовождения и судоходства, факультет подготовки офицеров пограничных войск и офицеров запаса, а также морской колледж.

Сегодня, находясь в Севастополе, министр обороны Украины Юрий Ехануров поздравил военных моряка с 16-летим ВМС Украины.

Фото Александра Юрченко / УНИАН