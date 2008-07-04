Взрыв в Минске произошел во время выступления Таисии Повалий
15:16, 04 июля 2008Разное
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Команда не пострадала
Как сообщал УНИАН, вчера в результате взрыва в центре Минска ранения получили по меньшей мере 50 человек. Взрыв произошел в ночь на пятницу во время официальных мероприятий по случаю Дня независимости Беларуси.
Самодельное устройство взорвалось во время выступления народной артистки Украины Таисии Повалий. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба певицы. Таисия Повалий вышла на сцену после выступления Олега Газманова. Взрыв прозвучал во время выполнения песни «Мама Мария». Никто из команды Таисии Повалий не пострадал.
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