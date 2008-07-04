Взрыв в центре Минска: ранены около 50 человек
08:04, 04 июля 2008Мир
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Белорусы праздновали День независимости
В результате взрыва в центре Минска ранения получили по меньшей мере 50 человек. Взрыв произошел в ночь на пятницу во время официальных торжеств по случаю Дня независимости Беларуси. По предварительным данным правоохранительных органов, взорвалось самодельное устройство. Ведется расследование. Возбуждено уголовное дело.
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