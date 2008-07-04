Взрыв в центре Минска: ранены около 50 человек

В результате взрыва в центре Минска ранения получили по меньшей мере 50 человек. Взрыв произошел в ночь на пятницу во время официальных торжеств по случаю Дня независимости Беларуси. По предварительным данным правоохранительных органов, взорвалось самодельное устройство. Ведется расследование. Возбуждено уголовное дело.

Радио Свобода