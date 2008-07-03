Турецкие корабли вошли в Севастополь (фоторепортаж)
08:47, 03 июля 2008Разное
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Офицеры почтили погибших на Сапун-горе
Два корабля Береговой охраны Турции пришвартовались 1 июля в Севастопольском отряде морской охраны. Цель визита – проведение совместных двухсторонних учений и обмен опытом в правоохранительных и пограничных вопросах, повышение уровня готовности к совместным действиям в Черном море.
Турецкую делегацию возглавляет командир похода капитан 3-го ранга Айхан САЛАР. Всего в Балаклаву с визитом прибыло 50 человек. Украинскую делегацию возглавляет командир Севастопольского отряда морской охраны капитан 1-го ранга Олег КОСТУР.
|Швартовая команда ждет
|Командир похода кораблей Береговой охраны Турции, стоящих у причала Севастопольского отряда Морской охраны в Балаклаве, капитан 3-го ранга Айхан Салар
|Турецкий мемориал на Сапун-горе, созданный на месте захоронений воинов Османской армии, погибших на Крымской войне 1854-55 гг.
|Члены экипажа кораблей Береговой охраны Турции и украинские пограничники возле Турецкого мемориала на Сапун-горе
Фото Александра Юрченко / УНИАН
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