Турецкие корабли вошли в Севастополь (фоторепортаж)

Два корабля Береговой охраны Турции пришвартовались 1 июля в Севастопольском отряде морской охраны. Цель визита – проведение совместных двухсторонних учений и обмен опытом в правоохранительных и пограничных вопросах, повышение уровня готовности к совместным действиям в Черном море.

Турецкую делегацию возглавляет командир похода капитан 3-го ранга Айхан САЛАР. Всего в Балаклаву с визитом прибыло 50 человек. Украинскую делегацию возглавляет командир Севастопольского отряда морской охраны капитан 1-го ранга Олег КОСТУР.

Фото Александра Юрченко / УНИАН