В Ивано-Франковской области "Форд" врезался в группу людей: есть жертвы

29 июня в МЧС поступила информация о том, что в пгт Богородчаны Ивано-Франковской области водитель легкового автомобиля "Форд Скорпион" совершил наезд на группу людей, которые находились на обочине дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 1 человек и 8 человек (в том числе 1 ребенок 2002 г.р.) с травмами разной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 185 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 29 человек и 252 - травмированы.