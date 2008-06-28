Жена Яценюка побывала в центре реабилитации детей (фоторепортаж)

26 июня в Украине с официальным рабочим визитом находился председатель Великого национального собрания (парламента) Республики Турция Кексал ТОПТАН. В ходе визита он встретился с украинским коллегой Арсением Яценюком, Президентом Виктором Ющенко и премьер-министром Юлией Тимошенко.

Тем временем, жена председателя Великого национального собрания Республики Турция госпожа Саиме Топтан и жена председателя Верховной Рады Украины госпожа Терезия Яценюк посетили Украинский медицинский центр реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы.

Основанный в 1996 г. Центр реабилитации детей с органичными поражениями нервной системы занимается медико-социальной реабилитацией детей, консультационно-диагностической помощью детям. В лечебно-диагностическую базу центра включены синдромы восстановительного периода, младенческий период, следствия патологии нервной системы, перенесенной в пре-перинатальный период, ДЦП, эпилепсия, последствия воспалительных заболеваний ЦНС.

Центр оказывает методическую помощь специалистам региональных центров.

Фото Анастасии Сироткиной / POOL / УНИАН