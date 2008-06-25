Визит президента Латвии (добавлены фото)

19:56, 25 июня 2008
Разное
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Подписан ряд соглашений

По итогам украинско-латвийских переговоров президенты Виктор Ющенко и Валдис Затлерс подписали Совместное заявление Глав государств. Также в ходе встречи были подписаны Программа экономического сотрудничества между Украиной и Латвией на 2008-2009 гг., Соглашение об основных направлениях сотрудничества в сфере защиты прав потребителей между Госпотребстандартом Украины и Латвийского центра защиты прав потребителей и Соглашение между Госпотребстандартом Украины и Национальной организацией по стандартизации Латвийской Республики ”Латвияс стандарте” о сотрудничестве в сфере стандартизации.

Президент Украины Виктор Ющенко и Президент Латвии Валдис Затлерс во время встречи в Киеве, 25 июня 2008 г.

Президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной и Президент Латвии Валдис Затлерс с женой Лилитой во время встречи в Киеве, 25 июня 2008 г.

Президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной и Президент Латвии Валдис Затлерс с женой Лилитой во время встречи в Киеве, 25 июня 2008 г.

Президент Украины Виктор Ющенко и Президент Латвии Валдис Затлерс во время встречи в Киеве, 25 июня 2008 г.

Виктор Ющенко вручил Президенту Латвии Валдису Затлерсу орден князя Ярослава Мудрого І степени. Валдис Затлерс наградил Виктора Ющенко орденом ”Крест признания” I степени.

Виктор Ющенко и Валдис Затлерс на открытии украинско-латвийского форума бизнеса

Виктор Ющенко с женой Екатериной и Валдис Затлерс с женой Лилитой возлагают цветы к Памятному знаку жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 гг.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН

 

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