Визит президента Латвии (добавлены фото)
19:56, 25 июня 2008Разное
1263 0
Подписан ряд соглашений
По итогам украинско-латвийских переговоров президенты Виктор Ющенко и Валдис Затлерс подписали Совместное заявление Глав государств. Также в ходе встречи были подписаны Программа экономического сотрудничества между Украиной и Латвией на 2008-2009 гг., Соглашение об основных направлениях сотрудничества в сфере защиты прав потребителей между Госпотребстандартом Украины и Латвийского центра защиты прав потребителей и Соглашение между Госпотребстандартом Украины и Национальной организацией по стандартизации Латвийской Республики ”Латвияс стандарте” о сотрудничестве в сфере стандартизации.
|Президент Украины Виктор Ющенко и Президент Латвии Валдис Затлерс во время встречи в Киеве, 25 июня 2008 г.
|Президент Украины Виктор Ющенко с женой Екатериной и Президент Латвии Валдис Затлерс с женой Лилитой во время встречи в Киеве, 25 июня 2008 г.
|Виктор Ющенко вручил Президенту Латвии Валдису Затлерсу орден князя Ярослава Мудрого І степени. Валдис Затлерс наградил Виктора Ющенко орденом ”Крест признания” I степени.
|Виктор Ющенко и Валдис Затлерс на открытии украинско-латвийского форума бизнеса
|Виктор Ющенко с женой Екатериной и Валдис Затлерс с женой Лилитой возлагают цветы к Памятному знаку жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 гг.
Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter