Визит президента Латвии (добавлены фото)

По итогам украинско-латвийских переговоров президенты Виктор Ющенко и Валдис Затлерс подписали Совместное заявление Глав государств. Также в ходе встречи были подписаны Программа экономического сотрудничества между Украиной и Латвией на 2008-2009 гг., Соглашение об основных направлениях сотрудничества в сфере защиты прав потребителей между Госпотребстандартом Украины и Латвийского центра защиты прав потребителей и Соглашение между Госпотребстандартом Украины и Национальной организацией по стандартизации Латвийской Республики ”Латвияс стандарте” о сотрудничестве в сфере стандартизации.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН