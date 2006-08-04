Ученые создали тест для ранней диагностики рака груди

Команда, состоящая из британских и американских ученых, разработала диагностический тест, который позволяет выявить рак груди на самых ранних стадиях, сообщает Лента.русо ссылкой на Journal of Proteome Research.

В настоящее время это онкологическое заболевание диагностируют с помощью пальпации (ощупывания) груди, маммографии, ультразвукового исследования и биопсии. Новый метод диагностики рака по анализу крови позволяет обнаружить болезнь раньше, чем это позволяют сделать существующие методики, отметила руководитель исследования Ясминка ГОДОВАК-ЦИММЕРМАНН.

Кроме того, с помощью теста можно точно определить, является ли обнаруженная опухоль злокачественной или доброкачественной, утверждают его создатели – ученые из Университетского колледжа в Лондоне, университетов Пенсильвании и Питтсбурга, а также сотрудники компании BioTraces, Inc (Херндон, США).

Тест основан на выявлении определенных изменений в спектре белков крови, которые возникают в результате реакции иммунной системы на опухолевые клетки. Эти изменения незначительны, но в комплексе они образуют единую картину, позволяющую с высокой степенью точности диагностировать болезнь.

Ученые протестировали новую методику на образцах крови 250 пациентов с раком груди и 95 здоровых людей. По результатам исследования они пришли к выводу, что тест в 200-1000 раз более чувствителен по сравнению с существующими на сегодня методиками и имеет высокую специфичность (95%), то есть редко дает ложноположительные и ложноотрицательные результаты.

Рак груди является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний. В мире ежегодно диагностируется 1,1 миллиона новых случаев заболевания и регистрируется 400 тысяч смертей, обусловленных этим видом рака. Ранняя диагностика заболевания позволяет значительно повысить шансы на благоприятный исход.

В будущем исследователи планируют разработать аналогичные тесты для ранней диагностики меланомы, рака простаты и яичников, сообщает журнал.