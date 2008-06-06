Чтобы унять оппозицию, устройте ей поездку в Швейцарию

Итак, сага об отказе украинской провинции от многомиллионных иностранных инвестиций продолжается - Верховная Рада создала временную следственную комиссию, чтобы разбираться со строительством металлургического завода в Белоцерковском районе. Эта история длится с осени 2005 года, когда ООО "Еврофинанс ЛТД" купило у ООО "Втормет" 22 га земли. Предприятие с британским капиталом объявило о намерении построить на этом участке (частично занятом под склад металлолома) современный металлургический завод, который будет работать исключительно на вторичном сырье. Инвестор считает это место идеальным - рядом источник энергии (Белоцерковская ТЭЦ), мощный промышленный город на пересечении транспортных путей, по которым будет поступать металлолом.

Однако перспектива инвестиционного вливания, пяти тысяч новых рабочих мест, поступлений в бюджет, нотариально заверенного участия инвестора в обновлении социально-экономической инфраструктуры города и прилегающего района белоцерковчан не порадовала. Наоборот - планы строительства завода попали в вихрь общественных протестов, пиком которых стало перекрытие 18 апреля трассы Киев-Одесса и личные заверения премьера, "что решение о строительстве сталепрокатного завода в Белой Церкви Киевской области будет приниматься только с согласия местных жителей".

Доводы инвесторов, мол, предприятие не представляет угрозы окружающей среде, не срабатывали и считались организаторами протестов голословными. На самом же деле, если внимательно рассмотреть движущие силы неприятия сталепрокатного завода в политэкономический микроскоп, то обращает внимание вот что.

Первое. Оппозиция к заводу исходит прежде всего из города, а не из района, на территории которого, собственно, и будут располагаться производственные мощности. Дело в том, что основные бюджетные поступления будут направляться прежде всего в казну сельскохозяйственного Белоцерковского района, и в меньшей степени - самой Белой Церкви. В частности, специфика отечественных межбюджетных отношений такова, что на заводе в основном будут работать жители города, а налог с их зарплат будет поступать в бюджет района.

Во-вторых, многие из местных наблюдателей видят за спинами протестующих очертания некогда мощных бюджетообразующих предприятий города как-то шинный и резинотехнических изделий. Последние не без оснований увидели в металлургическом мощного конкурента, куда перетечет рабочая сила, прежде всего квалифицированная. К тому же тем, кто останется, придется платить зарплату повыше.

И третья версия организованного сопротивления - все землеотводы в Киевской области, как утверждают, необходимо согласовывать с представителями некоей политической силы, которые, как опять же утверждают, контролируют львиную долю земельных ресурсов столичного региона. Когда же инвестор отклонил настоятельные предложения, то в ответ получил пикеты и перекрытие дорог.

Тогда владельцы "Еврофинанса" пошли другим путем: через… Швейцарию. У "Еврофинанса" в мире есть несколько аналогичных сталелитейных заводов. Было решено показать воочию самым упорным оппозиционерам, как работают такие заводы. Выбор пал на Швейцарию, откуда на днях вернулась ошарашенная делегация в составе двенадцати фронтменов-протестующих. Им показали завод на окраине Берна, где они могли заглянуть в каждую щелку. Одно из самых сильных впечатлений поездки - стада коров ("как в рекламе "Милки", признался один из оппозиционеров), которые пасутся на зеленых опушках рядом со сверкающими на солнце, отполированными до стерильности (хотя это и не фармацевтика) корпусами завода. Встречи в мэрии, органах санконтроля и с жителями кантона рассеяли последние сомнения - предприятие не представляет той экологической опасности, которую ему приписывают в Украине. Когда швейцарцам показали оценки украинских экспертов, согласно которым "выбросы при работе сталепрокатного завода такой мощности будут составлять 1,6 тыс. тонн вредных веществ, в частности 486 тонн диоксинов азота и серы", те в ответ заметили, что при таких обстоятельствах завод был бы остановлен сразу, однако ни одна из проб воздуха не содержала и не содержит даже намека на такое загрязнение.

В конце визита оппозиционеры записали на телекамеру на фоне сияющих корпусов и полнотелых буренок свои впечатления от поездки. Лейтмотивом было то, что они снимают свои претензии и по возвращении в Украину будут максимально способствовать устранению тех последних бюрократических препон, которые остались на пути строительства завода. Некоторые обронили, что не прочь на таком заводе и поработать. Юристы хозяев предупредили белоцерковчан, что эти интервью будут транслироваться по местному телевидению. Теперь их покажут и временной комиссии ВР, на тот случай, если участники делегации откажутся от своих слов.

До самолета оставалось еще несколько часов, и группа единодушно решила провести их в мемориальной квартире Владимира Ленина в Берне.

Когда самолет с белоцерковчанами совершал посадку в Борисполе, на скандальном земельном участке в их родном городе уже ревели грейдеры и экскаваторы.

Станислав Голубенко