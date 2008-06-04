Тимошенко просят создать заказник «Чернобыльский специальный»

Народный депутат Украины, член президиума партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ призывает правительство выполнить указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о создании заказника «Чернобыльский специальный», в соответствии с которым зона отчуждения должна существенно изменить статус.

Об этом говорится в комментарии Л.ОРОБЕЦ, текст которого передан УНИАН пресс-службой партии “Единый Центр”.

«Один из уроков катастрофы учит: самая плохая политика заключается в ее отсутствии. Не случайно снятие с эксплуатации блоков Чернобыльской АЭС и превращение объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему Президент считает одной из наиболее приоритетных задач, которые стоят сейчас перед правительством», – отмечает Л.ОРОБЕЦ.

Она напоминает, что в соответствии с президентским указом о создании заказника «Чернобыльский специальный», подписанным в августе прошлого года, зона отчуждения должна превратиться в место исследования.

Депутат также обращает внимание на то, что правительство «не спешит выполнять указ главы государства, тормозя, в том числе, и демонтаж внешних относительно ядерного реактора систем и элементов блоков ЧАЭС, которые не влияют на безопасность и не нужны для работы на дальнейших этапах снятия объекта с эксплуатации”.

«Создается впечатление, как будто Кабмин в создании заповедника и освобождении до 2010 года блоков Чернобыльской АЭС от отработанного ядерного топлива традиционно рассчитывает, что проблема рассосется сама собой, забывая, очевидно, что цена вопроса – не только утраченная выгода, но и безопасность миллионов людей», - считает депутат.

По ее убеждению, правительству стоит изменить отношение к Чернобыльской зоне.

Как сообщал УНИАН, 13 августа 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ “Об объявлении природной территории общезоологическим заказником общегосударственного значения “Чернобыльский специальный””.

Согласно указу, общезоологическим заказником общегосударственного значения “Чернобыльский специальный” объявлена природная территория площадью 48870 гектаров в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения (Киевская область).

Кабмину Президент поручил в трехмесячный срок обеспечить утверждение Положения об общезоологическом заказнике общегосударственного значения “Чернобыльский специальный”.

Указ издан с целью сохранения уникальных свойств лесных насаждений зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения в пределах Киевского Полесья, что является крупнейшим в Украине резерватом дикой фауны, которая нуждается в охране и регулировании численности.