В Краматорске произошел взрыв в 9-этажном доме

В Краматорске Донецкой области в результате взрыва в 9-этажном доме тяжело пострадал один человек.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды главного облуправления МЧС, 31 мая около 15.40 на 8-м этаже 9-этажного жилого дома №42 по ул. Дворцовой произошел взрыв неустановленной газовоздушной смеси. Последующего горения не было.

В результате взрыва тяжело пострадал мужчина, 1968 г.р., который получил ожоги рук, ног, лица, верхних дыхательных путей. Пострадавший был госпитализирован в ожоговое отделение городской больницы №3.

Кроме того, взрывной волной были выбиты оконные блоки в квартире, входные и межкомнатные двери, а также деформированы плиты перекрытий на 7-м и 9-м этажах. В некоторых квартирах выбиты стекла оконных блоков.

В облуправлении МЧС уточнили, что в настоящее время проводятся лабораторные исследования с целью установить причину взрыва. По предварительным данным, взрыв не имел пиротехнического характера.