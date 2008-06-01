12 человек погибли в столкновении грузовика, автобуса и такси

По меньшей мере 12 человек погибли, 12 получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения трех автомобилей в египетской провинции Бени-Суэйф, сообщает Newru со ссылкой на агентство MENA.

Инцидент произошел в воскресенье на трассе Каир-Асьют в районе населенного пункта Биба к югу от египетской столицы. Столкнулись автобус, небольшой грузовик и такси.

По предварительной информации, грузовик неожиданно выехал на полосу движения, по которой следовал автобус, что и привело к столкновению. Все погибшие и пострадавшие - местные жители.

Губернатор провинции Бени-Суэйф, на территории которой произошла авария, распорядился выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим в аварии.

Ежегодно в Египте в результате происшествий на дорогах погибает порядка 6 тысяч человек, более 30 тысяч получают травмы и увечья. Среди основных причин ДТП специалисты называют несоблюдение водителями правил дорожного движения, в частности, скоростного режима, а также неудовлетворительное техническое состояние транспорта.