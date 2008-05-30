Наша песня хороша?.. - На дрова пошел березовый сквер в Дарнице

Раньше я думала, що киевский мэр Черновецкий не любит только белые каштаны (во всяком случае, на Крещатике вместо вырубленных каштанов, которые десятки лет радовали глаз белым цветом, этой весной “коварно” расцвели молодые каштанчики с... красненькими свечечками). Но вчера оказалось, що флористические симпатии старо-нового киевского мэра расходятся не только с жителями Печерского, но и Дарницкого района.

Дарничане, которые пользуются новым выходом со станции метро “Дарница”, на этой неделе были поражены – вместо березового скверика вокруг самого выхода из метро грудами лежали срубанные деревья. Часть распиленных с обрубленными ветками стволов была разбросана по плитам, часть – уже собрана в аккуратные штабели. Березы, которые росли здесь по меньшей мере 20 лет, превратились в дрова!

Кто-то почему-то срубил около 20 деревьев . Это тем более огорчило и удивило, что деревья были сохранены даже во время строительства два года назад на этом месте нового выхода из станции. Тогда все боялись, что все, кранты, теперь зальют все бетоном. Но нет, наоборот территория перед выходом была приведена в порядок, аккуратно выложена плиткой, установлены скамьи, даже березу, которая неосторожно “выросла” прямо перед выходом, обложили плиткой и оставили расти. “Дикая” зеленая территория превратилась в место, где под шелест листьев в березовой тени было приятно отдохнуть и в жаркий день, и вечером.

И вот, – вокруг скамеек одни пеньки. Какая-то женщина сегодня говорила, что вроде бы все эти деревья были сухие, они сами погибли, поэтому их и срубили. Впрочем, что-то меня берет сомнение. Если все два десятка деревьев – сухие и нежизнеспособные, так чего же с ними полтора-два года назад морочились - срубили бы, да и все. Ну хорошо, там два-три дерева почему-то засохли, но сразу “столько, сколько нужно”?.. В то же время, кто-то из жителей предположил, что просто к новому выходу таким образом хотят развернуть торговые лотки и киоски. Не знаю, не знаю, если деревья действительно просто погибли, то на их месте “зеленстроевцы” или кто там еще, должны высадить новые. А вот если причина в другом - то мы увидим, что “вырастет” на этом месте.

К сожалению, опыт последних двух лет доказывает, что на территориях городских скверов и парков преимущественно “растут” творения человеческих рук – гаражи, магазины, дома...

Видно, на правобережье свободного места уже нет, вот и в зеленую Дарницу добралась городская власть. Ай-яй-яй. И это несмотря на то, что за Черновецкого в Дарнице проголосовало свыше 40 тысяч избирателей. А он – не дождавшись даже официальных результатов голосования – начал таким “топорным” образом расчищать место под солнцем.

Да, может, я преувеличиваю, сужаю и возвожу напраслину на господина мэра, который решительно ничего и не знает о проделках в Дарнице (новый выход из метро начали строить еще при Омельченко, но полтора года назад уже Черновецкий торжественно открывал объект). Но... Назвался мэром – значит отвечаешь за все, что творится в городском хозяйстве. Если кто-то нарушил закон, нанес ущерб городу – должен первый бить в набат. А таки что-то творится...

На той же “Дарнице” где-то в конце прошлого года был вырублен по меньшей мере десяток огромных деревьев в старом парке (кажется, даже названия нет у этой посадки вокруг моста через линию метро между гаражами и улицей Строителей). И вот сейчас на том месте – зеленый забор и очертания будущего бетонного то ли дома, то ли еще чего. Можно предвидеть, какая судьба ждет деревья и опушки, которые пока оставлены в покое. Да, может это было и не лучшее место отдыха – под мостом часто можно было видеть, как спит в обносках “электорат Черновецкого”, а под вечер на опушке среди стволов собирались компании, выставляя на пеньках отнюдь не лимонад и конфеты. Но то была “зеленая зона”, легкие города, который уже начинает задыхаться в транспортных выхлопах! Этот парк нужно не вырубать было, а упорядочить, поставить новые фонари, обновить асфальт на дорожках, поставить скамьи. Почему не так?

Выходя утром из дома, я иду по своему городом и с ужасом думаю – какое знакомое дерево я увижу срубленным сегодня и на какой зеленой опушке сегодня вырастет строительный забор. В завершение хочу обратиться к киевлянам – не будьте безразличны, если увидите, что на вашей улице, вокруг вашего дома, в любимом парке делается что-то непонятное. Спросите у тех, кто спиливает деревья – кто и почему им разрешил, у тех, кто огораживает забором зеленую опушку – что здесь будет строиться и есть ли разрешение, у бульдозериста – кто позволил перекапывать что-то в безымянном скверике. Пишите об этом в СМИ, в УНИАН, в “Газету по-киевски”, на ТВ... Возможно, хоть эта огласка поможет защитить “зеленые” интересы простых граждан. Ведь власть в городе не сменилась и защищаться еще, наверно, придется...