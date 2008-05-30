Неизвестный «заминировал» Глобус на Майдане Независимости

Сегодня в 10.15 по линии «02» в милицию поступило анонимное сообщение о заминировании торгово-развлекательного центра «Глобус», расположенного на Майдане Независимости в Киеве.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве, сейчас на месте происшествия работают взрыво-технические и следственно-оперативные группы, проведена частичная эвакуация посетителей ТРЦ «Глобус» и его персонала.

Также в ЦОС отметили, что вчера в 13.50 поступало аналогичное сообщение, которое не подтвердилось.