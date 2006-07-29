Конкурс красоты ”Miss Tourism International” (16 фото)

В финале конкурса красоты "Miss Tourism Internetional Ukraine Black Sia 2006" в Одессе приняли участие представительницы Армении, Венгрии, Ганы, Греции, Дании, Кипра, Латвии, Македонии, Молдовы, Нигерии, Норвегии, Финляндии, Франции, России, Эстонии и Украины, большинство из которых - обладательницы разных международных титулов: "Мисс Туризм Планеты", "Мисс Туризм Европы", "Мисс Бикини Мира".

Основная цель конкурса - популяризация туристического сектора экономики Украины, поддержка программы развития туризма в Одессе, привлечение туристов в Украину, укрепление дружеских и культурных связей между государствами.

Победительница Конкурса "Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea 2006" 20-летняя Оурили Моуз (Франция); Мисс СНГ - Влада Евсеева (Украина, Донецк)

Победительница в номинации "Мисс Туризм Украины" 20-летняя Елена Жиган (Харьков); Анна Соседка (Днепропетровск)

Финалистки конкурса красоты "Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea 2006"

"Мисс Фото 2006" Надежда Корончук (Молдова); "Мисс Дружба" - Джулия Лауэ (Гана)

"Мисс Дружеских Симпатий" Ванесса Онини Агунбайд (Нигерия); Инна Тесля (Украина, Одесса) и Доната Шауле (Латвия)

"Мисс Всех Наций" Надежда Ильина (Россия); Диана Мофилд (Дания) и "Мисс Бикини" Анна Похтимо (Финляндия)

"Мисс Дружеских Симпатий" Ванесса Онини Агунбайд (Нигерия); "Мисс Фото 2006" Надежда Корончук (Молдова)

Участницы конкурса "Miss Tourism Internetional Ukraine Black Sia 2006"

Магдолна Фулоп (Венгрия); Доната Шауле (Латвия) и Надежда Корончук (Молдова)