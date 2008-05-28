Минфин предлагает ввести новую схему акцизных сборов на авто

Министерство финансов Украины предлагает установить начисление акцизного сбора на автомобили в зависимости от их стоимости, а не от объема двигателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на конференции "Акцизный сбор в Украине: пути реформирования и совершенствования" в Киеве сообщил сегодня заместитель министра финансов Денис ФУДАШКИН.

"Министерство финансов сейчас рассматривает, чтобы величина акцизного сбора зависела от стоимости автомобиля", - сказал Д.ФУДАШКИН, напомнив, что сейчас акцизный сбор зависит от объема двигателя автомобиля.