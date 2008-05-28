Яценюк рассказал студентам, что еще ценится кроме порядочности
Спикер развенчал "священную корову"
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает качественное образование одной из главных предпосылок становления могучего государства.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, выступая сегодня перед профессорско-преподавательским составом и студентами Одесского национального университета им. И.И.Мечникова, А.ЯЦЕНЮК выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в образовательной сфере и кадровой политике страны.
При этом председатель Верховной Рады Украины отметил, что «основное в стране – это ее люди, а у людей, кроме порядочности и доброты – их знания».
Он также призывал студентов использовать любое свободное время для получения практического опыта и изучения иностранных языков. «Язык – это входной билет для цивилизованного человека, - сказал А.ЯЦЕНЮК, обращаясь одновременно и к профессорско-преподавательскому составу. – И это необходимо, чтобы достойно представлять страну, поднять ее позиции на несколько ступеней вверх».
Подчеркивая сложность нынешней ситуации в стране «в период политических интриг», председатель Верховной Рады Украины оптимистично оценил будущее Украины. «Пройдет то время, когда власть будет восприниматься как «священная корова». Сейчас у нас искривленное общество, но меняется ментальность. Мир развивается. И если мы с вами будем прилагать усилия, страна станет лучшей», - подчеркнул он.
В ходе встречи А.ЯЦЕНЮК также презентовал свою книгу «Банковская тайна времен Помаранчевой революции».