Яценюк рассказал студентам, что еще ценится кроме порядочности

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает качественное образование одной из главных предпосылок становления могучего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, выступая сегодня перед профессорско-преподавательским составом и студентами Одесского национального университета им. И.И.Мечникова, А.ЯЦЕНЮК выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в образовательной сфере и кадровой политике страны.

При этом председатель Верховной Рады Украины отметил, что «основное в стране – это ее люди, а у людей, кроме порядочности и доброты – их знания».

Он также призывал студентов использовать любое свободное время для получения практического опыта и изучения иностранных языков. «Язык – это входной билет для цивилизованного человека, - сказал А.ЯЦЕНЮК, обращаясь одновременно и к профессорско-преподавательскому составу. – И это необходимо, чтобы достойно представлять страну, поднять ее позиции на несколько ступеней вверх».

Подчеркивая сложность нынешней ситуации в стране «в период политических интриг», председатель Верховной Рады Украины оптимистично оценил будущее Украины. «Пройдет то время, когда власть будет восприниматься как «священная корова». Сейчас у нас искривленное общество, но меняется ментальность. Мир развивается. И если мы с вами будем прилагать усилия, страна станет лучшей», - подчеркнул он.

В ходе встречи А.ЯЦЕНЮК также презентовал свою книгу «Банковская тайна времен Помаранчевой революции».