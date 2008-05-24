В гибели 11 человек на трассе Киев-Чоп обвиниют водителя грузовика

Согласно предварительным данным, причиной столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом в Житомирской области является человеческий фактор.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на брифинге заместитель министра транспорта и связи, директор «Укравтотранса» Леонид СЕРГИЕНКО.

«Вероятнее всего, причиной аварии был человеческий фактор», - сказал он.

По данным Л.СЕРГИЕНКО, на месте аварии была хорошая видимость и хорошее покрытие дороги.

Согласно предварительным данным, водитель грузового автомобиля SCANIA с прицепом, за рулем которого находился гражданин Республики Босния и Герцеговина Машек ЗАФЕР, выехал на встречную полосу, по которой ехал автобус VOLKSWAGEN с десятью пассажирами.

«Человек или уснула, или заболела, или что-то другое произошло», - отметил Л.СЕРГИЕНКО.

По его словам, пока водитель не может давать показаний, поскольку находится в больнице. У него взяли тест на наличие алкоголя в организме, однако результатов еще нет.

«По позиции, которая была на месте аварии, куда выехали представители министерства, было видно, что действительно грузовик выехал на встречную полосу. При этом скорость была около 100 км и с той, и с другой стороны. При таком ударе действительно шансов ни у кого не осталось. Грузовик буквально раздавил машину, все сидения (в микроавтобусе – УНИАН) были оторваны», - заметил Л.СЕРГИЕНКО.

При этом он считает, что одной из причин, которая ухудшила последствия ДТП, было то, что микроавтобус был переоборудован из грузового на пассажирский, именно поэтому в момент столкновения все сидения там поотрывались.

Л.СЕРГИЕНКО сообщил, что частный предприниматель, которому принадлежит данный автобус VOLKSWAGEN СОЛОВЕЙ П.П. (Ривненская область), хотя и имел лицензию на предоставление услуг на перевозку пассажиров, однако ГАИ неоднократно налагала на него штрафы. В частности, в 2007 году было наложено штрафов на сумму 14 тыс. грн., в этом году – на 2 тыс. грн.

«Пока он не уплатил ни копейки», - сообщил Л.СЕРГИЕНКО.

По его словам, необходимо менять законодательство, чтобы Уголовный кодекс распространялся и на владельцев транспортных средств, которые игнорируют законы, а не только на водителей, делая их заложниками обстоятельств.

Также Л.СЕРГИЕНКО сообщил, что Министерство транспорта будет усиливать полномочие Главной государственной инспекции на автотранспорте в части контроля за иностранными перевозчиками.

По данным Л.СЕРГИЕНКО, в числе 11 человек, которые погибли в результате аварии, три женщины до 40 лет.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Житомирской области на трассе «Киев-Чоп» произошла масштабная авария: грузовой автомобиль SCANIA, которым управлял гражданин Боснии и Герцеговины, двигаясь в направлении города Новоград-Волынский, выехал на полосу встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автобусом VOLKSWAGEN, следовавшим во встречном направлении.

В результате аварии погибли 11 человек – водитель и пассажиры маршрутки.

Водитель грузовика находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии в больнице.