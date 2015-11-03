За 2015 год Хорольский комбинат детского питания выделил около 200 тыс. грн на социальные выплаты

В эту сумму входят: медицинское обслуживание, материальная помощь пенсионерам и ветеранам комбината, отдых для детей работников, а также беспроцентные кредиты на их личные надобности.

Помимо вышеперечисленной помощи своему коллективу, а также их семьям, предприятие не оставляет без внимания учебные заведения не только города, но и области: школы, детские садики и дома, спортивные клубы и секции, а также активно поддерживает общественные организации Хорола.

Так, к примеру, в 2014 году для учеников 9-11 классов с особыми достижениями в изучении школьной программы Хорольского учебно-воспитательного комплекса, руководство молококомбината основало стипендии, с выплатой дважды в год, согласно объявленных семестровых результатов успеваемости. Помимо старшей школы, денежную мотивацию получают также ученики 8 класса, которые имеют не менее значительные достижения и уровень активности в Малой академии наук Украины, различного рода конкурсах, олимпиадах. Сумма стипендии, в зависимости от класса, варьируется от 500 до 1000 грн. К тому же, под генеральным спонсорством Хорольского МКК ДП проходят различного рода спортивные и городские мероприятия.

Второй год подряд комбинат в полной мере перекрывает потребность в своей продукции Кременчугский областной специализированный дом ребенка, где на сегодняшний день находится 82 воспитанника, из которых 23 инвалида с заболеванием центральной нервной системы. Только в течении 2015 года ХМКК ДП передал детскому дому сухих смесей, кашек, сухого молока и масла собственного производства более чем на 63 тыс. грн. Помощь продукцией комбината получают и социально незащищенные слои населения, согласно указанной необходимости.

Помимо прочего, комбинат обеспечивает необходимым обмундированием и предметами личного пользования своих сотрудников, ушедших служить в зону проведения АТО. Базовое обеспечение одного из них составляет более 12 тыс.грн. На сегодняшний день уже 8 человек от комбината побывали на Востоке Украины, защищая свою страну. При этом за каждым из специалистов сохранилось рабочее место и выплата заработной платы в полном объеме.

Хорольский молококонсервный комбинат детских продуктов основан в 1972 году. Он является единственным производителем детских сухих смесей на территории Украины. Производство продукции Хорольского МКК ДП размещено в экологически чистом районе Полтавской области, оснащено технологическим оборудованием ведущих европейских фирм-производителей. Тщательный контроль за качеством продукции выполняется на каждом этапе производства, соответствует международным стандартам ISO 9001:2009 и НАССР. Все продукты сертифицированы в соответствии с требованиями украинского законодательства.

Смеси ХМКК ДП разрабатываются совместно с ведущими специалистами в области диетологии и молочного производства. Продукты одобрены Украинским НИИ питания и Институтом педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины.

Лидерами по реализации ХМККДП в 2014-2015 гг. остаются сухие детские смеси и детская питьевая вода.