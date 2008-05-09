В российской шахте на Шпицбергене погиб украинский шахтер
15:54, 09 мая 2008Разное
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Тело нашли сегодня
В российской угольной шахте на Шпицбергене в поселке Баренцбург погиб шахтер.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, тело горняка было обнаружено сегодня.
Погибший - 43 летний гражданин Украины. Причины случившегося устанавливаются.
За последний месяц это третий случай гибели шахтера в Баренцбурге. 17 апреля при пожаре на российской угольной шахте погибли два человека.
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