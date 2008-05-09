В российской шахте на Шпицбергене погиб украинский шахтер

В российской угольной шахте на Шпицбергене в поселке Баренцбург погиб шахтер.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, тело горняка было обнаружено сегодня.

Погибший - 43 летний гражданин Украины. Причины случившегося устанавливаются.

За последний месяц это третий случай гибели шахтера в Баренцбурге. 17 апреля при пожаре на российской угольной шахте погибли два человека.