В российской шахте на Шпицбергене погиб украинский шахтер

15:54, 09 мая 2008
Разное
570 0

Тело нашли сегодня

В российской угольной шахте на Шпицбергене в поселке Баренцбург погиб шахтер.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, тело горняка было обнаружено сегодня.

Погибший - 43 летний гражданин Украины. Причины случившегося устанавливаются.

За последний месяц это третий случай гибели шахтера в Баренцбурге. 17 апреля при пожаре на российской угольной шахте погибли два человека.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter