Мисс Вселенная (11 фото)

Победительница и другие красавицы

Участницы полуфинальной двадцатки (четвертая справа Инна Цимбал) Будущая Мисс Вселенная Зулейка Ривера Мендоса (Пуерто-Рико) на конкурсе в купальных костюмах Россиянка Анна Литвинова; Тара Коннер из Сединенных Штатов узнает, что вышла в полуфинал Представительница Израиля, бывшая донеччанка Анастасия Энтина Пятерка лучших: Лоран Гильерон (Швейцария), Лурдес Аревалос (Парагвай), Курара Чибана (Япония), Тара Коннер (США) и Зулейка Ривера Мендоса (Пуерто-Рико) Победительница с мисс Вселенная-2005 канадкой Наталией Глебовой и организатором конкурса миллиардером Дональдом Трампом.

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