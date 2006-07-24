Мисс Вселенная (11 фото)

21:00, 24 июля 2006
Разное
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Победительница и другие красавицы

Участницы полуфинальной двадцатки (четвертая справа Инна Цимбал)

Будущая Мисс Вселенная Зулейка Ривера Мендоса (Пуерто-Рико) на конкурсе в купальных костюмах

Россиянка Анна Литвинова; Тара Коннер из Сединенных Штатов узнает, что вышла в полуфинал

Представительница Израиля, бывшая донеччанка Анастасия Энтина

Пятерка лучших: Лоран Гильерон (Швейцария), Лурдес Аревалос (Парагвай), Курара Чибана (Япония), Тара Коннер (США) и Зулейка Ривера Мендоса (Пуерто-Рико)

Победительница с мисс Вселенная-2005 канадкой Наталией Глебовой и организатором конкурса миллиардером Дональдом Трампом.

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