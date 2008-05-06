В Кременчуге на ”Колесе обозрения” забыли двух посетителей

В Кременчуге на аттракционе "Колесо обозрения" более получаса просидели двое посетителей, о которых забыл билетер.

Об этом журналистам сообщил начальник городской милиции Василий ОВЧАРЕНКО.

«Это произошло 2 мая в 20:00. Молодой мужчина с девушкой, сели в аттракцион "Колесо обзора", доехали до наивысшей точки и остановились. "Колесо обозрения" прекратило вертеться. Двое кременчужан просидели на верхушке аттракциона полчаса. За это время мужчина успел позвонить по телефону в милицию, которая начала поднимать «на гора» необходимые службы», - сказал В.ОВЧАРЕНКО.

Как сообщили УНИАН в городском управлении внутренних дел, было установлено, что работник аттракциона отлучился с места работы, не посмотрев предварительно, есть ли на "Колесе обозрения" посетители.