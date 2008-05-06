На трассе Ялта – Севастополь перевернулся автобус с 20 пассажирами

В Крыму, на автодороге Ялта – Севастополь, перевернулся пассажирский автобус, пострадали шесть человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Крыма, авария произошла в 10.30 в районе Форосской развилки.

«Из двадцати перевозимых пассажиров пострадало шестеро человек», - говорится в сообщении ГАИ.

Причины аварии выясняются. На месте ДТП работает оперативная группа ГАИ.