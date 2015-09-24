АНОНС

25 сентября (пятница) 2015 года в 17:00

Состоится круглый стол

«Децентрализация по-запорожски. Новая жизнь региона или территория управляемого хаоса?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Насколько Киев готов отдать власть регионам и отпустить «поводья»? Готовы ли местные общины к получению экономической и политической свободы? Польский опыт: подойдет ли Украине европейская модель децентрализации?

2. Готовы ли местные советы принять на себя ответственность, соответствующую новым полномочиям? Кто и как будет осуществлять контроль за реализацией полномочий?

3. Даст ли децентрализация толчок к развитию местной экономики?

4. Принципы распределения бюджета. Не станет ли расширение бюджетных полномочий местной власти «допингом» для коррупции в регионах?

5. Движущая сила реформы в Запорожье: местные общины или местные органы власти? Смогут ли, представители местных органов власти заручится поддержкой местных громад?

6. Кто и что блокирует децентрализацию в Запорожье?

7. Риски децентрализации. Чего боятся её противники?

Участники круглого стола:

1. АЛЕКСАНДР СВИСТУН, директор Офиса реформ в Запорожье

2. СВЕТЛАНА АБДУРАХМАНОВА, первый заместитель председателя Запорожского областного совета

3. ВИКТОР ВЕЛИКИЙ, председатель депутатской бюджетной комиссии городского совета

4. ТОМАШ БАРНИЦКИ, руководитель консалтинговой компании RES Consulting, эксперт в сфере местного самоуправления (Республика Польша)

5. ДОРОТА ЗБИНЬКОВСКА, член городского совета столицы Варшава

Członek Rady Miasta m.st. Warszawy) (Республика Польша)

6. ЕРНЕСТ НОВАК, мэр города и гмины Загуж, (Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz) (Республика Польша)

7. БОГДАН ФЕДЧУК, председатель сельсовета с. Долинское

8. ВИТАЛИЙ ПОДЛОБНИКОВ, лидер организации ВО «Свобода»

Андрей Кирчив - перевод

Модератор – МАРИНА МОИСЕЕНКО, руководитель информационного агентства «МОСТ-Запорожье»

Контакты для аккредитации СМИ: (050)869-20-69, 098-660- 61- 22

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА В ЗАПОРОЖЬЕ: просп. Ленина, 160 (бизнес-центр «ЭКО-тауэр»)