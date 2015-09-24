"Децентрализация по-запорожски. Новая жизнь региона или территория управляемого хаоса?"
АНОНС
25 сентября (пятница) 2015 года в 17:00
Состоится круглый стол
«Децентрализация по-запорожски. Новая жизнь региона или территория управляемого хаоса?»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Насколько Киев готов отдать власть регионам и отпустить «поводья»? Готовы ли местные общины к получению экономической и политической свободы? Польский опыт: подойдет ли Украине европейская модель децентрализации?
2. Готовы ли местные советы принять на себя ответственность, соответствующую новым полномочиям? Кто и как будет осуществлять контроль за реализацией полномочий?
3. Даст ли децентрализация толчок к развитию местной экономики?
4. Принципы распределения бюджета. Не станет ли расширение бюджетных полномочий местной власти «допингом» для коррупции в регионах?
5. Движущая сила реформы в Запорожье: местные общины или местные органы власти? Смогут ли, представители местных органов власти заручится поддержкой местных громад?
6. Кто и что блокирует децентрализацию в Запорожье?
7. Риски децентрализации. Чего боятся её противники?
Участники круглого стола:
1. АЛЕКСАНДР СВИСТУН, директор Офиса реформ в Запорожье
2. СВЕТЛАНА АБДУРАХМАНОВА, первый заместитель председателя Запорожского областного совета
3. ВИКТОР ВЕЛИКИЙ, председатель депутатской бюджетной комиссии городского совета
4. ТОМАШ БАРНИЦКИ, руководитель консалтинговой компании RES Consulting, эксперт в сфере местного самоуправления (Республика Польша)
5. ДОРОТА ЗБИНЬКОВСКА, член городского совета столицы Варшава
Członek Rady Miasta m.st. Warszawy) (Республика Польша)
6. ЕРНЕСТ НОВАК, мэр города и гмины Загуж, (Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz) (Республика Польша)
7. БОГДАН ФЕДЧУК, председатель сельсовета с. Долинское
8. ВИТАЛИЙ ПОДЛОБНИКОВ, лидер организации ВО «Свобода»
Андрей Кирчив - перевод
Модератор – МАРИНА МОИСЕЕНКО, руководитель информационного агентства «МОСТ-Запорожье»
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Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ФИЛИАЛА ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА В ЗАПОРОЖЬЕ: просп. Ленина, 160 (бизнес-центр «ЭКО-тауэр»)