В севастопольское кафе зашел гражданин со взрывчаткой

В Севастополе в помещении частного кафе задержан местный житель, у которого изъяли 390 г взрывчатки.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Всего за сутки за незаконное хранение оружия задержаны 19 человек. У правонарушителей изъяты четыре обреза охотничьих ружей, пять единиц самодельного огнестрельного оружия, 500 г взрывчатки и 200 зарядов.