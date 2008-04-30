В севастопольское кафе зашел гражданин со взрывчаткой
12:45, 30 апреля 2008Разное
679
В Севастополе в помещении частного кафе задержан местный житель, у которого изъяли 390 г взрывчатки.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.
Всего за сутки за незаконное хранение оружия задержаны 19 человек. У правонарушителей изъяты четыре обреза охотничьих ружей, пять единиц самодельного огнестрельного оружия, 500 г взрывчатки и 200 зарядов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter