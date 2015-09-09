"Рух за реформи" проведет первый в Украине политический конгресс

В пятницу, 11 сентября, в 16:00, в Национальном дворце искусств «Украина», что находится на улице Красноармейской, 103, пройдет Конгресс партии «Рух за реформи».

Незаурядное событие для Украины. Ведь впервые, за всю историю независимости, у нас в стране будет проведен не партийный съезд, который, по сути, является пережитком Советского Союза, а конгресс американского типа.

Таким образом, члены партии «Рух за реформи» хотят показать, что в своей работе будут пропагандировать не только европейские, но и американские стандарты жизни.

Также, в рамках встречи, лидер партии «Рух за реформи» Сергей Думчев, презентует предвыборную программу, и представит киевлянам свою команду.

Контакты для аккредитации:

Александра Фоломиева

(050) 334-16-92