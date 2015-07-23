Любишь страну? Продай вышиванку!

В связи с тем, что в последние дни волонтеров снимают с поездов и ставят на высшие должности в стране, на нас стали коситься и намекать, что мы – следующие. Наверное, нам стоит обьясниться.

Скажу сразу, я готов пойти на абсолютно любой значимый пост в этой стране при одном маленьком условии: если государство начнет закупать для армии тепловизоры и ПНВ, с последующим грамотным их распределением.

Конкретизирую свое требование: готов начать переговоры, если государство купит столько же тепловизоров, как и мы. Когда оно купит их в два раза больше – я готов давать согласие. Со своей стороны, мы делаем все, чтобы максимально поднять эти ставки. На данный момент это – уже 400 с лишним устройств.

Пока же ребята стоят на передовой слепые и пугаются шорохов, а государству постоянно что-то мешает закупить или произвести «нелетальное вооружение», прошу нас не беспокоить. Берцами, тряпками, дорогами, борьбой с контрабасом и отопительным сезоном в Луганской области мы войну не выиграем. Хотя это, безусловно, важные вопросы и их тоже надо решать.

Мы сейчас на своем месте и делаем свое дело. По нашему скромному мнению, оно сейчас самое важное. Причин для радости или криков «перемога» я не вижу. Наша страна на очень долгом и непростом пути к выздоровлению. Несмотря на сезон отпусков, сепарская бронетехника и артиллерия продолжают собираться на направлениях Артемовска и Волновахи. Точно так же два года назад они начали «учения» на нашей границе. Варианты развития событий могут быть разными, но, если кто-то на вашей стене повесил свое ружье, – оно может выстрелить.

Ближайшие месяцы мы будем внедрять систему управления артиллерийским огнем ГИС «Арта», учить нашу армию взрывать и покупать тепловизоры. Чем раньше у нашей армии появятся глаза и способность быстро наносить смертельные и точные удары по врагу – тем раньше мы сможем спать спокойно. Пока этого нет – не стоит нас тревожить даже самыми заманчивыми должностями. Уже практически не осталось волонтерских организаций, способных тянуть лямку глобально, без привязки к отдельным бригадам и батальонам. Мы на своем месте и делаем самый важный труд.

В связи с этим прошу вас, друзья, не отвлекаться на новости и дальше помогать фронту. После вчерашних событий работы у нас будет больше в разы. Как и ответственности, а значит у нас нет права на слабость или ошибку.

Я понимаю, каков сейчас курс доллара, помню, что лето и усталость. Но когда я приезжаю на фронт – мне стыдно об этом даже думать. Давайте поможем ребятам и с чистой совестью поедем отдыхать. От нас с вами сейчас зависит больше, чем когда-либо.

Любишь свою страну? Тогда продай вышиванку и купи тепловизор! Где купить дешевле и кому лучше его передать – мы расскажем.

Работаем?

Виталий Дейнега, основатель волонтерского движения "Вернись живым"