Презентация книги «AXIOS: таинство человеческой природы»

16 июля 2015 г. по случаю 400-летнего юбилея со дня основания Киевской православной богословской академии состоится презентация книги «AXIOS: таинство человеческой природы».

Это первая современная работа в Украине богословско-просветительского направления, над которой совместно работали представители украинского бизнеса, светской интеллигенции и профессора Киевской православной богословской академии. В книге «AXIOS: таинство человеческой природы» кратко изложены крайне важные мысли о судьбе человека, его жизненном пути, семейных ценностях, о труде, внутреннем диалоге и поиске себя - важнейшие вопросы человеческой жизни рассмотрены кратко, но по самой сути, и в форме, понятной и близкой современному человеку.

Презентация книги состоится при участии Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, ректора Киевской православной богословской академии, митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского Эпифания; профессорско-преподавательского состава академии, украинских политиков и представителей бизнеса.