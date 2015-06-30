Круглый стол. Украинский сериал vs российский: перспективы создания своего контента и отказ от телепродукта РФ

Дата: 30 июня 2015. 13:00

Место: Редакция газеты «День» (пр. Победы, 121-д)

Основные вопросы для обсуждения:

Как развивать собственное производство и какова роль государства в этом?

Чем и как каналы заменяют русские сериалы?

Что делать с общим производством (моральный и юридический аспект)?

Почему не все каналы выполняют нормы закона? Как бороться с попытками обойти закон?

Как реагируют зрители на изменения в телеэфире?

Приглашенные участники:

1. Юрий Артеменко, председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

2. Филипп Ильенко, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино;

3. Виктория СЮМАР, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики;

4. Александр ТКАЧЕНКО, генеральный директор «1 + 1 media»;

5. Егор Бенкендорф, председатель правления АО «Телеканал« Интер »;

6. Александр Богуцкий, директор-президент ICTV;

7. Евгений ЛЯЩЕНКО, директор телеканала «Украина»;

8. Игорь РОЗКЛАДАЙ, медиа юрист Института Медиа Права.

Журналисты «Дня»:

1. Вадим Лубчак, редактор отдела СМИ;

2. Анна Свентах, корреспондент отдела СМИ;

3. Роман Гривинский, корреспондент отдела СМИ

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону - 097 94 95 899 ( Анна )

Редакция по запросу готова предоставить материалы по итогам дискуссии.