Круглый стол. Украинский сериал vs российский: перспективы создания своего контента и отказ от телепродукта РФ
Дата: 30 июня 2015. 13:00
Место: Редакция газеты «День» (пр. Победы, 121-д)
Основные вопросы для обсуждения:
Как развивать собственное производство и какова роль государства в этом?
Чем и как каналы заменяют русские сериалы?
Что делать с общим производством (моральный и юридический аспект)?
Почему не все каналы выполняют нормы закона? Как бороться с попытками обойти закон?
Как реагируют зрители на изменения в телеэфире?
Приглашенные участники:
1. Юрий Артеменко, председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;
2. Филипп Ильенко, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино;
3. Виктория СЮМАР, председатель Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики;
4. Александр ТКАЧЕНКО, генеральный директор «1 + 1 media»;
5. Егор Бенкендорф, председатель правления АО «Телеканал« Интер »;
6. Александр Богуцкий, директор-президент ICTV;
7. Евгений ЛЯЩЕНКО, директор телеканала «Украина»;
8. Игорь РОЗКЛАДАЙ, медиа юрист Института Медиа Права.
Журналисты «Дня»:
1. Вадим Лубчак, редактор отдела СМИ;
2. Анна Свентах, корреспондент отдела СМИ;
3. Роман Гривинский, корреспондент отдела СМИ
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону - 097 94 95 899 ( Анна )
Редакция по запросу готова предоставить материалы по итогам дискуссии.