В харьковском дельфинарии родился морской котик

Как сообщает пресс-служба Немо, сегодня утром около 9 часов на свет появился южноамериканский морской котик.

Уточняется, что роды прошли хорошо, под руководством лучших ветеринаров дельфинария.

Родители новорожденного - талантливые морские артисты и любимцы публики Леля и Боб, но с весны Леля, по причине беременности, не принимала участия в шоу.

В Дельфинарии сообщают, что мама и малыш чувствую себя хорошо, малыш очень активный, мама Леля кормит его грудью и общается при помощи звуков.

Пол определить пока невозможно, это можно будет сделать позже.

Стоит отметить, что рождение морских котиков в искусственно созданных условиях считается настоящим чудом, но в сети «Немо», это уже 4-ое рождение ластоногих.

Напомним, что первый котик был рожден в Киевском дельфинарии «Немо» и такое событие стало сенсационным не только для Украины, но и для Европы. Так как это был первый морской котик, рожденный не в природной морской среде.

Отдельно подчеркнем, что в сети «Немо» было рождено 20 дельфинят и это свидетельство того, что в дельфинариях созданы идеальные условия для жизни этих удивительных морских животных.