Воздушное желе из сметаны: как приготовить незабываемый десерт

Этот нежный и легкий десерт на основе сметаны и желатина можно готовить, как к праздничному столу, так и в будни.

Для приготовления сметанного желе требуется не много ингредиентов и кулинарных навыков. А вот временем стоит запастись, в принципе, как и при готовке любого другого желе.

Желе из сметаны: традиционный рецепт

Ингредиенты:

Читайте такжеЯблочный пирог: рецепты нежной и ароматной выпечкиСметана – 800 грамм;

Сахар – 150-200 грамм;

Желатин – 30 грамм;

Вода – 1 стакан.

Способ приготовления:

В первую очередь, замачиваем желатин в стакане воды, оставляем на час, чтобы он набух.

В отдельной чаше смешиваем сахар со сметаной. Для тщательного перемешивания можно воспользоваться миксером.

Когда желатин набух, нагреваем его немного, чтобы он полностью растаял. При этом важно не допустить закипания желатина. После – постепенно тонкой струйкой добавляем получившуюся жидкость в сметану с сахаром. Тщательно перемешиваем.

Разливаем смесь в формы и убираем в прохладное место, чтобы желе застыло.

Желе из сметаны с какао

Ингредиенты:

Сметана – 800 грамм;

Сахар – 150-200 грамм;

Желатин – 30 грамм;

Вода – 1 стакан;

Какао – 2-3 чайные ложки.

Способ приготовления этого вида сметанного желе отличается лишь тем, что после того, как смесь из сметаны, сахара и растворенного желатина готова, в нее добавляют какао порошок.

При этом вполне достаточно будет 2-3 чайные ложки какао, но можно добавить больше или меньше. Все зависит от того насколько выраженный вкус какао должен получиться.

Желе из сметаны с фруктами

Ингредиенты:

Читайте такжеБлины на Масленицу: рецепты, которые всегда получаютсяСметана – 800 грамм;

Сахар – 150-200 грамм;

Желатин – 30 грамм;

Вода – 1 стакан;

Банан – 2 штуки;

Яблоки – 2 штуки;

Апельсин – 2 штуки;

Киви – 2 штуки;

Клубника – 4-5 ягод;

Цукаты, шоколад, орехи – для украшения.

Способ приготовления:

Замачиваем желатин в стакане воды, оставляем на час, чтобы он набух. В отдельной чаше смешиваем сахар со сметаной.

Фрукты нарезаем небольшими кусочками, а клубнику на 2-4 части и добавляем во взбитую сметану.

Набухший желатин нагреваем, постоянно помешивая, до полного растворения. Получившуюся жидкость добавляем к фруктам в сметане, хорошо перемешивая. И раскладываем в формы. После чего оставляем для охлаждения.

Украшаем желе кусочками фруктов, вафельной крошкой, тертым шоколадом, цукатами или орехами.