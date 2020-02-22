Воздушное желе из сметаны: как приготовить незабываемый десерт
Для приготовления сметанного желе требуется не много ингредиентов и кулинарных навыков. А вот временем стоит запастись, в принципе, как и при готовке любого другого желе.
Желе из сметаны: традиционный рецепт
Ингредиенты:
Читайте такжеЯблочный пирог: рецепты нежной и ароматной выпечкиСметана – 800 грамм;
Сахар – 150-200 грамм;
Желатин – 30 грамм;
Вода – 1 стакан.
Способ приготовления:
В первую очередь, замачиваем желатин в стакане воды, оставляем на час, чтобы он набух.
В отдельной чаше смешиваем сахар со сметаной. Для тщательного перемешивания можно воспользоваться миксером.
Когда желатин набух, нагреваем его немного, чтобы он полностью растаял. При этом важно не допустить закипания желатина. После – постепенно тонкой струйкой добавляем получившуюся жидкость в сметану с сахаром. Тщательно перемешиваем.
Разливаем смесь в формы и убираем в прохладное место, чтобы желе застыло.
Желе из сметаны с какао
Ингредиенты:
Сметана – 800 грамм;
Сахар – 150-200 грамм;
Желатин – 30 грамм;
Вода – 1 стакан;
Какао – 2-3 чайные ложки.
Способ приготовления этого вида сметанного желе отличается лишь тем, что после того, как смесь из сметаны, сахара и растворенного желатина готова, в нее добавляют какао порошок.
При этом вполне достаточно будет 2-3 чайные ложки какао, но можно добавить больше или меньше. Все зависит от того насколько выраженный вкус какао должен получиться.
Желе из сметаны с фруктами
Ингредиенты:
Читайте такжеБлины на Масленицу: рецепты, которые всегда получаютсяСметана – 800 грамм;
Сахар – 150-200 грамм;
Желатин – 30 грамм;
Вода – 1 стакан;
Банан – 2 штуки;
Яблоки – 2 штуки;
Апельсин – 2 штуки;
Киви – 2 штуки;
Клубника – 4-5 ягод;
Цукаты, шоколад, орехи – для украшения.
Способ приготовления:
Замачиваем желатин в стакане воды, оставляем на час, чтобы он набух. В отдельной чаше смешиваем сахар со сметаной.
Фрукты нарезаем небольшими кусочками, а клубнику на 2-4 части и добавляем во взбитую сметану.
Набухший желатин нагреваем, постоянно помешивая, до полного растворения. Получившуюся жидкость добавляем к фруктам в сметане, хорошо перемешивая. И раскладываем в формы. После чего оставляем для охлаждения.
Украшаем желе кусочками фруктов, вафельной крошкой, тертым шоколадом, цукатами или орехами.