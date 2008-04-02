Госдума России подтвердила разрешение голосовать чужими карточками

Госдума России отклонила законопроект, который предлагал обязать депутатов лично приходить и голосовать по законопроектам на пленарных заседаниях.

В настоящее время регламент Госдумы допускает возможность передачи депутатом своего голоса другому депутату, в случае если он отсутствует на пленарном заседании. Передача карточки для голосования должна быть подтверждена соответствующим заявлением со стороны депутата.

Как отмечает автор законопроекта, передача депутатами своих голосов (карточек для голосования) стала активно входить в практику работы Госдумы. Таким образом, искусственно создается необходимый для проведения заседания и голосования кворум. После регистрации электронное табло показывает, что зарегистрировалось более 400 депутатов, в то время как на самом деле в зале может находиться не более 20 человек, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Плохая посещаемость депутатов становится предметом постоянных и шуток и замечаний среди них самих.