30 апреля (четверг) 2015 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Ситуация на Донбассе: нужен ли «третий Минск»?

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

Как изменилась ситуация на Донбассе с момента заключения февральских Минских договоренностей?

В каком направлении развивается ситуация на Донбассе? Изменились ли цели и интересы сторон за это время?

Имплементация Минских договоренностей в рамках работы трехсторонней контактной группы под эгидой ОБСЕ. Проблемы и успехи.

Введение международной миротворческой миссии на Донбасс: политическая игра или реальное средство урегулирования конфликта?

Видны ли сегодня контуры политического будущего Донбасса?

Участники круглого стола:

АЛЕКСАНДЕР ХАГ, заместитель Руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

ДМИТРИЙ КУЛЕБА, посол по особым поручениям МИД Украины

КОНСТАНТИН БОНДАРЕНКО, политолог, глава Института украинской политики

ОЛЕГ ГРИЦАЕНКО, эксперт по международной политике

ОЛЕГ ВОЛОШИН, эксперт по международной политике

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)