Пресс-брифинг «Информационная атомная война России против энергонезависимости Украины»

14:01, 08 апреля 2015
Разное
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В четверг, 9 апреля, в помещении Украинского кризисного медиа-центра состоится пресс-брифинг «Информационная атомная война России против энергонезависимости Украины».

Эксперты:

Ольга КОШАРНАЯ, директор по информационной поддержке и взаимодействию со СМИ и общественностью Ассоциации «Украинский ядерный форум».

Любомира РЕМАЖЕВСКАЯ - независимый журналист, обозреватель ТЭК.

Время проведения: 11:30

Место: УКМЦ (Ukraine Crisis Media Center), Украинский дом, Киев, ул. Крещатик, 2

(ст. м. «Крещатик», «Майдан Незалежности»)

Он-лайн трансляция: http://uacrisis.org/ua/stream/

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