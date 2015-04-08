Пресс-брифинг «Информационная атомная война России против энергонезависимости Украины»

В четверг, 9 апреля, в помещении Украинского кризисного медиа-центра состоится пресс-брифинг «Информационная атомная война России против энергонезависимости Украины». Эксперты: Ольга КОШАРНАЯ, директор по информационной поддержке и взаимодействию со СМИ и общественностью Ассоциации «Украинский ядерный форум». Любомира РЕМАЖЕВСКАЯ - независимый журналист, обозреватель ТЭК. Время проведения: 11:30 Место: УКМЦ (Ukraine Crisis Media Center), Украинский дом, Киев, ул. Крещатик, 2 (ст. м. «Крещатик», «Майдан Незалежности») Он-лайн трансляция: http://uacrisis.org/ua/stream/

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