Пресс-брифинг «Информационная атомная война России против энергонезависимости Украины»
14:01, 08 апреля 2015Разное
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В четверг, 9 апреля, в помещении Украинского кризисного медиа-центра состоится пресс-брифинг «Информационная атомная война России против энергонезависимости Украины».
Эксперты:
Ольга КОШАРНАЯ, директор по информационной поддержке и взаимодействию со СМИ и общественностью Ассоциации «Украинский ядерный форум».
Любомира РЕМАЖЕВСКАЯ - независимый журналист, обозреватель ТЭК.
Время проведения: 11:30
Место: УКМЦ (Ukraine Crisis Media Center), Украинский дом, Киев, ул. Крещатик, 2
(ст. м. «Крещатик», «Майдан Незалежности»)
Он-лайн трансляция: http://uacrisis.org/ua/stream/
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