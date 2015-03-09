10 марта, в 15:45, в пресс-центре ИнА "Українські Новини" состоится пресс-конференция на тему: "Украина и Westinghouse: результаты и перспективы сотрудничества".

Спикеры пресс-конференции:

Юрий Недашковский, президент ГП НАЭК «Энергоатом»;

Денни Родерик, президент и генеральный директор, Westinghouse;

Ив Браше, президент Westinghouse в регионах Европы, Ближнего Востока и Африки;

Майк Кирст, вице-президент Westinghouse по стратегии и внешним связям.

Модератор: Оксана Монастырская, PBN H+K Strategies

Westinghouse является крупнейшим мировым производителем топлива для ядерных реакторов с водой под давлением (PWR), в том числе разработанных Россией водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР), кипящих ядерных реакторов (BWR) и усовершенствованных газоохладительных ядерных реакторов (AGR). На сегодняшний день Westinghouse поставляет ядерное топливо на 145 атомных станций, 65 из которых расположены в Европе, и владеет 10 объектами по производству ядерного топлива по всему миру, в частности, двумя в Европе: SpringfieldsFuelsLimited в г. Престон (Ланкашир, Великобритания) и Westinghouse ElectricSweden в г. Вестерос (Швеция). Кроме того, компания является крупнейшим поставщиком ядерного топлива в Европе, а также единственным альтернативным производителем топлива для реакторов типа ВВЭР.

Компания Westinghouse ElectricCompany (часть группы компаний ToshibaCorporation (TKY:6502)) является ведущей ядерной компанией мира, мировым лидером по поставкам продукции, технологий и комплектующих для атомных электростанций. В частности, в 1957 году компания поставляла продукцию на первый в мире водо-водяной ядерный реактор, расположенный в городке Шиппингпорт, штат Пенсильвания, США. Сегодня технологии Westinghouse являются базовыми для почти половины рабочих атомных электростанций мира, в том числе для 60% атомных станций Европы.

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