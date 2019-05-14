Раннее программирование в школе как залог будущей конкурентоспособности ребенка
11:00, 16 мая 2019Разное
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16 мая (четверг) 2019 в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: "Раннее программирование в школе как залог будущей конкурентоспособности ребенка".
Организатор круглого стола - Институт Горшенина
Вопросы к обсуждению:
- Почему введение раннего программирования в школьную программу приобретает значительную актуальность в современном мире?
- Анализ стратегий ведущих государств мира по распространению цифровой грамотности и информационно-компьютерных технологий. Нужна ли подобная стратегия Украине?
- Украинский и мировой рынки труда в сфере информационных технологий и программирования: сегодняшняя ситуация и прогноз на ближайшее будущее
- Проблематика вопроса: ключевые цели и особенности внедрения раннего программирования в Украине
- Какую специфику имеет изучение программирования в раннем возрасте и его включение в школьную программу в качестве обязательного предмета?
- Детская психология и раннее программирования: особенности, возможности и риски
- Готовы ли украинские школы и учителя к введению программирования в школьную программу
Участники круглого стола:
- Юрий Чубатюк, президент группы компаний EVEREST
- Иванна Коберник, советник министра образования Украины
- Александра Бобруйко, учитель высшей категории, учитель-методист частного заведения общего среднего образования I степени «Академия современного образования»
- Екатерина Гольцберг, детский и семейный психолог, аналитический психолог, президент Профессиональной Ассоциации детских аналитических психологов
Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институте Горшенина - является обязательным.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).
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