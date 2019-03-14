В субботу, 16 марта, в 12:00 на Майдане Независимости в Киеве начнется масштабный митинг "#СвинарчуковПорошенко – за решетку!". Мы призываем общественные движения, организации, политические силы и всех украинцев, которые возмущены разворовыванием военного бюджета во время войны, присоединиться к митингу! Акция будет проходить без партийной символики и флагов.

Наши требования:

1. Взять под стражу и арестовать счета и имущество первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, участников схемы - Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководства ГК «Укроборонпром», а также директоров всех государственных предприятий, которые были участниками схемы, за совершенные ими преступления (по меньшей мере, ст. 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины);

2. Назначить всем виновным в хищении оборонного бюджета максимальные сроки лишения свободы с конфискацией принадлежащего им имущества;

3. Обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета, в части, которая не относится к информации с ограниченным доступом;

4. Генеральному прокурору еженедельно отчитываться о состоянии расследования уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Контактное лицо для получения дополнительной информации:

093 7235926 - Роман Чернышев.

Пресс-служба www.nationalcorps.org