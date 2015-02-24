25 февраля (среда) 2015 года в 11:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«КРЕДИТ МВФ И СТАБИЛЬНОСТЬ ГРИВНЫ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

На каких условиях изменена программа кредитования Украины Международным валютным фондом? Куда пойдут деньги МВФ?

Какую цену заплатит Украина за новые кредиты?

Кому выгоден рост курса доллара? На какой отметке остановится курс национальной валюты?

Что должен делать НБУ в сложившейся ситуации? Первоочередные шаги.

Как девальвация гривны и экспоненциальный рост внешних заимствований отражаются на экономике и инвестиционной привлекательности Украины?

Участники круглого стола:

ВАДИМ ДЕНИСЕНКО, народный депутат Украины, член фракции «Блок Петра Порошенко»

АЛЕКСАНДРА КУЖЕЛЬ, народный депутат Украины, замглавы Комитета ВР по вопросам промышленной политики и предпринимательства, член фракции ВО «Батьківщина»

АЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины

НИК ПИАЦЦА, генеральный директор инвестиционной компании SP Advisors.

ЯРОСЛАВ УДОВЕНКО, управляющий директор, глава аналитического отдела инвестиционной компании Еmpire State Capital Partners

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)