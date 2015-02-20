Эксклюзивная презентация Bellerbys College в Киеве

26 февраля 2015 года состоится эксклюзивная презентация – встреча с директором одного из самых престижных британских учебных заведений – Bellerbys College. Регистрация обязательна. Подтверждение участия в презентации – по результатам предварительного собеседования.

Во время презентации гости смогут встретиться с директором Беллербиз Колледжа в Брайтоне – Саймоном Моуэром (Simon Mower, Principal, Bellerbys College Brighton).

Господин Моуэр расскажет о программах получения среднего образования в Великобритании и подготовки к поступлению в университеты (Pre-GCSE, GCSE, A-level, Foundation Year).

Студенты младших курсов вузов во время презентации смогут задать вопросы по программам Undergraduate Year 1 (первый курс университета на базе колледжа).

Презентация ориентирована на школьников в возрасте от 11 лет и старше и их родителей, а также студентов первого курса университетов.

Почему именно Bellerbys College:

- Bellerbys College входит в 8% лучших школ Великобритании (согласно статистике Департамента Образования Великобритании).

- В Bellerbys College Брайтон проходит единственная в Великобритании программа GCSE Pathway Programme и Oxbridge Preparation для учеников с 13-летнего возраста.

- Bellerbys College Брайтон – первый колледж в Великобритании с концепцией «вертикального кампуса».

Время и место проведения эксклюзивной презентации Bellerbys College:

26 февраля 2015 года, 18:30

ул. Золотоворотская, 13, Киев

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

Регистрация на презентацию Bellerbys College:

Тел.: (044) 496 0948

Тел.: (044) 599 3180

e-mail: uk@donstream.com.ua