Презентация интернет-платформы «Біржа праці ОТГ»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас на презентацию интернет-платформы «Біржа праці ОТГ», которая является частью проекта «Создание Биржи труда для объединенных территориальных громад в Украине», финансируемого Посольством Великой Британии в Украине.

На подготовительных этапах проведено исследование рынка труда, опрос представителей ОТГ и экспертов, профильных специалистов. Круглый стол «Децентрализация занятости: Какие специалисты необходимы громаде, есть ли они на рынке труда и как объеденить спрос и предложение?» и тематический хакатон, организованный программой U-LEAD с Европой – другие этапы реализации проекта.

Полученные данные легли в основу концепции интернет-платформы «Біржа праці ОТГ», которая перед финальным запуском пройдет тестирование в пилотных регионах и громадах.

В презентации примут участие представители Посольства Великой Британии в Украине.

Когда: 28 февраля 2018 года

Где: конференц-центр MAINHALL (ул. Владимирская, 49 А, г. Киев)

Начало регистрации: 10.30

Начало презентации: 11.00

Цель: познакомить все заинтересованные стороны с бета-версией интернет-портала «Біржа праці ОТГ», обменяться мнениями относительно презентованных функционалов и контента, а также дополнительных возможностей информирования громад о новом ресурсе для трудоустройства и поиска кадров.

К участию приглашены партнеры:

Представителии Объединенных территориальных громад;

Ассоциация ОТГ Украины;

Ассоциация сельских и поселковых советов Украины;

Ассоциация городов Украины;

Бизнесс-ассоциации;

Эксперты-консультанты, работающие в громадах;

Представители Государственной службы занятости Украины;

Представители Национальных Министерств – региональной политики, социальной политики, образования и науки;

Представители донорских проектов;

Общественные организации, работающие в ОТГ и с ОТГ;

СМИ

Во время презентации будет организован последовательный перевод и онлайн трансляция.

Просим подтвердить Ваше участие до 17.00 27 февраля 2019 года по этим контактам:

Наталия Крамар

050 9846246

nataliya.k@actionprgroup.com

Посольство Великої Британії в Україні фінансує даний проект в рамках програми підтримки реформ в Україні, зокрема, сприяння розвитку децентралізації, посилення самостійності та спроможності громад, їхньої співпраці та інтеграції задля досягнення цілей на місцевому рівні і, у кінцевому підсумку, задля поступу України.

Проект «Створення біржі праці для об’єднаних територіальних громад» впроваджується агенцією ActionGlobalCommunications за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні. Він має на меті створення загальнонаціональної стало функціонуючої біржі праці для забезпечення кадрових потреб ОТГ, скорочення безробіття та досягнення балансу зайнятості в об’єднаних територіальних громадах. Диспропорції попиту/пропозиції у сфері зайнятості є актуальною проблемою національного ринку праці в цілому і територіальних громад, зокрема. Через брак/нестачу кадрів гальмується соціально-економічний розвиток громад. Процес горизонтальної інтеграції громад для вирішення масштабних завдань на постійній/проектній основі також потребує кадрового забезпечення. Водночас, сьогодні ОТГ готові надавати необхідним спеціалістам гідні умови роботи, оплати та побуту. У багатьох випадках це є альтернативою трудовій міграції та виїзду українських спеціалістів за кордон. Біржа праці діятиме на інтернет-платформі та сприятиме працевлаштуванню, пошуку кадрів, а також займатиметься освітньо-просвітницькою та профорієнтаційною діяльністю.

ActionGlobalCommunications є міжнародною агенцією, що надає повний спектр консультаційних послуг зі стратегічних комунікацій, PR та комунікації з медіа, антикризового менеджменту та digital-кампаній, починаючи від ґрунтовної розробки стратегії до імплементації інформаційно-просвітницькмх кампаній та організації спеціалізованих подій і зустрічей. Вже понад 45 років ActionGlobalCommunications будує добру та надійну репутацію для своїх клієнтів, як повністю незалежне агентство повного циклу, що надає широкий спектр у 41 країні світу - Азії та Близькому Сході, Центральної та Східноїї Європи, СНД, Північній Африці та країнах Середземномор'я. Представництво ActionGlobalCommunications в Україні засновано у 2002 році з офісом в Києві та має величезний досвід роботи в PR, організації подій, комунікаційному консалтингу для провідних українських та міжнародних компаній з різних секторів економіки, включаючи міжнародні організації та донорів.

Детальніше http://actionprgroup.com/



