Спорткупе Kia с передним приводом и независимой подвеской (фото)

На проходящем в Нью-Йорке автосалоне компания Kia показала концептуальный автомобиль KOUP, являющийся прототипом нового переднеприводного купе этой марки, которое может попасть в серийное производство в самое ближайшее время. Этот автомобиль получил очень агрессивный дизайн кузова, в чем-то напоминающий последнее поколение Honda Civic и Mitsubishi Lancer, а его интерьер представляет собой "ассорти" из деталей европейских хэтчбеков Kia Cee`d и Hyundai i30.

Kia KOUP оснащен двухлитровым бензиновым турбомотором с непосредственным впрыском топлива, мощность которого составляет 290 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент - 391 Нм.

Динамические характеристики пока не сообщаются. Зато известно, что у концепт-кара полностью независимая подвеска: спереди стоит МакФерсон, а сзади - многорычажка. Кроме того, Kia KOUP оснащен адаптивными амортизаторами с электронным контролем Continuous Damping Control (CDC), разработанными компанией ZF, и тормозными механизмами фирмы Brembo.

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